Энергетики предварительно информируют потребителей о графиках отключения света в Винницкой области на 28 января.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света в Винницкой области на 28 января, они вводятся из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

В Винницкой области 28 января запланированы плановые отключения электроэнергии в связи с проведением технических работ на сетях «Вінницяобленерго». Временные перебои могут повлиять на стабильность электроснабжения, так что энергетики заранее информируют потребителей и просят с пониманием отнестись к запланированным работам.

Графики отключения света охватят Липовецкий район. Обесточение будут действовать с 10 до 16 часов в населенных пунктах:

Сиваковцы улицы:

Квитнева: 27, 30;

Озерна: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 10, 17;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 31, 32А, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48/124, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65Г, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124;

перулок Вербный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17.

Соболивка улицы:

Незалежности: 9Б;

Травнева: 30.

Также отключения будут продолжаться в Немировском районе с 10 до 16 часов. Ограничения затронут следующие населенные пункты:

Мухивци улицы:

Гостынна: 1А, 1Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 15, 15Н, 17Н, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 96;

Едности: 6Н, 17, 60;

Калынова: 1Н;

Кобзаря: 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 6Н, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14Б, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28;

Молодижна: 1, 1Н, 2, 2А, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 7Б, 7Н, 8, 8Н, 10, 10А, 11, 11Н, 12, 13, 13А, 13Н, 14, 14Н, 15, 15Н, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 34;

Новоселив: 1, 2, 3Н, 4, 4Н, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 27, 28, 29;

Садова: 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 6Н, 8Н, 9, 10, 11;

Соборна: 1, 1Н, 2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36А, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 41Г, 42Б, 43, 43В;

Сонячна: 3, 7;

Спортывна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 6Н, 7, 9Н, 10, 10А, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 24, 25, 29;

С. Шрамка: 38;

Травнева: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 12, 13, 14;

Шевченка: 1, 20Б;

Яблунева: 1, 3, 5, 6, 19.

Шелудькы улицы:

Б. Хмельныцкого: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27;

Городецького: 1, 1Н, 2, 3, 3А, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15, 15Н, 16 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 45А, 45, 45 56, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 75;

Перемогы: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11, 12, 14, 16, 17, 12, 2 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 49, 68, 69, 70.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: кто может рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может оформить выплату в 2600 гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Винницкой области: кого зацепило поднятие тарифов.