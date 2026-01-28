Подорожчання проїзду у Вінницькій області змушує місцевих мешканців закладати більший бюджет на поїздки регіоном.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області набрало чинності з 15 січня 2026 року і стосується одного із важливих маршрутів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області відчувають пасажири, які користуються автобусним сполученням між Вінницею та Козятином.

За інформацією перевізників, ціна квитка на даному маршруті підвищилась до 120 гривень. Раніше тариф залишався незмінним протягом тривалого часу.

Зміна вартості була необхідною для того, щоб привести оплату у відповідність до економічних реалій регіону.

Представник асоціації перевізників Вячеслав Дарморос пояснив, що нинішня вартість квитка залишається однією з найнижчих у порівнянні з іншими маршрутами нашого регіону.

За його словами, загальна ціна квитка в середньому повинна становити 2 грн 40 коп за кілометр, а відстань з Вінниці до Козятина - 85 кілометрів. Тому навіть після підвищення тарифу ціна за кілометр залишається нижчою, ніж на інших напрямках.

Для прикладу, поїздка з Вінниці до Хмільника на 63 кілометри коштує 161 гривню, що значно перевищує оновлений тариф на маршрут Вінниця-Козятин.

Такі зміни зумовлені економічними чинниками, пояснили у перевізницькій спільноті. Водночас підкреслюється, що підвищення відбувається поступово, аби не створювати різкого навантаження на пасажирів.

Експерти та представники асоціації наголошують, що подорожчання проїзду у Вінницькій області дозволить підтримати стабільну роботу автобусного сполучення.

У зв’язку з цим, пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати підвищену вартість квитків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: хто може розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто може оформити виплату у 2600 гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: кого зачепило підняття тарифів.