Дефицит продуктов в Одессе уже существенно влияет на цены тепличных овощей в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Местные жители фиксируют заметное удорожание томатов и огурцов в розничных сетях.

Наибольший прирост наблюдается в стоимости томатов. За последние недели они подорожали быстрее других овощей закрытого грунта, сразу почувствованных покупателями.

Эксперты объясняют это завершением сезона тепличного выращивания. Предложение на рынке сократилось, а спрос остался стабильным, создавая дополнительное давление на цены.

Важную роль играет импорт. Поставки из-за границы ограничены, а средняя цена привезенных томатов за последнюю неделю выросла около 20%, что уже учли торговые сети.

Похожая ситуация наблюдается и с огурцами. Низкие остатки продукции и активные закупки ритейлеров заставляют поднимать розничную стоимость.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Одессе носит сезонный характер. Пока быстро нарастить предложение невозможно, из-за чего цены на одинаковые овощи между магазинами отличаются заметно.

Аналитики рекомендуют потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей и планировать покупки заранее, чтобы минимизировать затраты при ограниченной доступности тепличных продуктов.

Несмотря на такую ​​ситуацию, в Одессе тоже есть хорошие новости. В частности, у людей есть возможность получить гуманитарную помощь.

Адрес пункта выдачи: Водопроводная, 13. Организаторы призывают жителей и волонтеров сообщать об инициативе тех, кому она может пригодиться.

