Дефіцит продуктів в Одесі вже відчутно впливає на ціни тепличних овочів у супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Місцеві жителі фіксують помітне подорожчання томатів та огірків у роздрібних мережах.

Найбільший приріст спостерігається у вартості томатів. За останні тижні вони подорожчали швидше за інші овочі закритого ґрунту, що одразу відчули покупці.

Експерти пояснюють це завершенням сезону тепличного вирощування. Пропозиція на ринку скоротилася, а попит залишився стабільним, створюючи додатковий тиск на ціни.

Важливу роль відіграє імпорт. Поставки з-за кордону обмежені, а середня ціна привезених томатів за останній тиждень зросла близько на 20%, що вже врахували торговельні мережі.

Схожа ситуація спостерігається і з огірками. Низькі залишки продукції та активні закупівлі ритейлерів змушують піднімати роздрібну вартість.

Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів в Одесі носить сезонний характер. Наразі швидко наростити пропозицію неможливо, через що ціни на однакові овочі між магазинами відрізняються помітно.

Аналітики радять споживачам порівнювати пропозиції різних торговельних мереж і планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати витрати під час обмеженої доступності тепличних продуктів.

Незважаючи на таку ситуацію, в Одесі також є хороші новини. Зокрема, люди мають можливість отримати гуманітарну допомогу.

Адреса пункту видачі: Водопровідна, 13. Організатори закликають мешканців та волонтерів повідомляти про ініціативу тих, кому вона може стати у нагоді.

