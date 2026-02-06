Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с начала 2026 года и коснулось водоснабжения и водоотведения в местных общинах, сообщает Politeka.
С начала года жители Ровенской области получают платежки с обновленными суммами. Новые расчеты обнародовало коммунальное предприятие "Костопольводоканал" после утверждения решением городского совета.
Стоимость одного кубометра воды установлена на уровне 38,14 грн, услуги водоотвода — 42,10 грн с НДС. Эти тарифы применяются для начислений с начала года и учитывают реальные расходы по обслуживанию сетей.
В администрации предприятия объясняют, что изменение цен обусловлено удорожанием электроэнергии, ростом затрат на материалы и оплату труда, а также необходимостью содержать резервные установки для обеспечения бесперебойной работы системы при отключениях.
Специалисты также отмечают проблемы незаконных подключений, отсутствие индивидуальных счетчиков и увеличение потребления, что создает дополнительное давление на инфраструктуру. Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области сравнивали с показателями соседних общин, чтобы сделать процесс более прозрачным.
Жителям советуют заранее планировать оплату, регулярно передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Это поможет избежать долгов, непредвиденных расходов и обеспечит стабильную работу водоснабжения в долгосрочной перспективе.
В случае дополнительных изменений или корректировок, информацию обещают публиковать на официальных ресурсах общины, чтобы потребители могли своевременно реагировать на новые условия.
