Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области связано с ростом цен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с начала 2026 года и коснулось водоснабжения и водоотведения в местных общинах, сообщает Politeka.

С начала года жители Ровенской области получают платежки с обновленными суммами. Новые расчеты обнародовало коммунальное предприятие "Костопольводоканал" после утверждения решением городского совета.

Стоимость одного кубометра воды установлена ​​на уровне 38,14 грн, услуги водоотвода — 42,10 грн с НДС. Эти тарифы применяются для начислений с начала года и учитывают реальные расходы по обслуживанию сетей.

В администрации предприятия объясняют, что изменение цен обусловлено удорожанием электроэнергии, ростом затрат на материалы и оплату труда, а также необходимостью содержать резервные установки для обеспечения бесперебойной работы системы при отключениях.

Специалисты также отмечают проблемы незаконных подключений, отсутствие индивидуальных счетчиков и увеличение потребления, что создает дополнительное давление на инфраструктуру. Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области сравнивали с показателями соседних общин, чтобы сделать процесс более прозрачным.

Жителям советуют заранее планировать оплату, регулярно передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Это поможет избежать долгов, непредвиденных расходов и обеспечит стабильную работу водоснабжения в долгосрочной перспективе.

В случае дополнительных изменений или корректировок, информацию обещают публиковать на официальных ресурсах общины, чтобы потребители могли своевременно реагировать на новые условия.

