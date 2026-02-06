Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області пов’язане з ростом цін.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з початку 2026 року і торкнулося водопостачання та водовідведення у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

З початку року жителі Рівненщини отримують платіжки з оновленими сумами. Нові розрахунки оприлюднило комунальне підприємство «Костопільводоканал» після затвердження рішенням міської ради.

Вартість одного кубометра води встановлена на рівні 38,14 гривні, послуги водовідведення — 42,10 гривні з ПДВ. Ці тарифи застосовуються для нарахувань з початку року і враховують реальні витрати на обслуговування мереж.

У адміністрації підприємства пояснюють, що зміна цін зумовлена подорожчанням електроенергії, зростанням витрат на матеріали та оплату праці, а також необхідністю утримувати резервні установки для забезпечення безперебійної роботи системи під час відключень.

Фахівці також наголошують на проблемах незаконних підключень, відсутності індивідуальних лічильників і збільшенні споживання, що створює додатковий тиск на інфраструктуру. Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області порівнювали з показниками сусідніх громад, щоб зробити процес більш прозорим.

Мешканцям радять заздалегідь планувати оплату, регулярно передавати показники лічильників і слідкувати за офіційними повідомленнями. Це допоможе уникнути боргів, непередбачених витрат і забезпечить стабільну роботу водопостачання у довгостроковій перспективі.

У разі додаткових змін або коригувань інформацію обіцяють публікувати на офіційних ресурсах громади, аби споживачі могли своєчасно реагувати на нові умови.

