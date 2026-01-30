Купить квартиру в Киеве сегодня можно как по средней рыночной цене, так и в премиум-сегменте с полной инфраструктурой и дизайнерским интерьером.

Купить квартиру в Киеве становится дороже, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт m2bomber .

Цены на новые квартиры в столице продолжают расти, что отражает тенденцию последних лет. По данным аналитики, средняя стоимость квадратного метра в новостройках поднялась на 5,12% за год, достигнув 55 950 ₴/м² по состоянию на 28 января 2026 года.

За последние шесть месяцев квадратный метр подорожал на 3,23%, а за месяц – на 1,54%. Самая распространенная цена в настоящее время колеблется около 55 000 ₴/м².

Стоимость жилья сильно разнится по районам. Самое доступное жилье предлагают в Деснянском районе – 37 875 ₴/м², а самое дорогое в Печерском – 115 775 ₴/м². Оболонский район оценивается в 57 375 ₴, Дарницкий - 47 650 ₴, Голосеевский - 54 550 ₴, Подольский - 70 925 ₴, Святошинский - 55 700 ₴. Средняя цена по городу составляет 56 650 ₴/м².

На рынке уже предлагаются конкретные варианты для покупки. К примеру, трехкомнатная квартира на улице Гетьмана Кирилла Разумовского, 17, общей площадью 146,1 м², продается за 7 511 015 ₴ (51 386 ₴/м²). Жилье расположено на 3 этаже 16-этажного монолитно-каркасного дома 2002 года, с ремонтом и автономным отоплением. Интерьер создан профессиональным дизайнерским бюро VIP Project для комфортного проживания, с премиальной техникой, теплыми полами и современными системами безопасности.

Еще один вариант – двухкомнатная квартира в Taryan Towers на ул. Иоанна Павла II, 12. Площадь 94 м², цена 28 008 760 ₴ (297 970 ₴/м²). Квартира с авторским ремонтом, панорамной террасой, премиальной техникой и системой резервного питания. ЖК предлагает фитнес, лаунж-зоны, рестораны и высокий уровень безопасности.

Эксперты отмечают, что купить квартиру сегодня можно как по средней рыночной цене, так и в премиум-сегменте с полной инфраструктурой и дизайнерским интерьером. Спрос на недвижимость остается стабильным, инвестиции в новые квартиры продолжают быть привлекательными.

