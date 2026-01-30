Купити квартиру в Києві сьогодні можна як за середньою ринковою ціною, так і в преміум-сегменті з повною інфраструктурою та дизайнерським інтер’єром.

Купити квартиру в Києві стає дорожче, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт m2bomber.

Ціни на нові квартири у столиці продовжують зростати, що відображає тенденцію останніх років. За даними аналітики, середня вартість квадратного метра в новобудовах піднялася на 5,12% за рік, досягнувши 55 950 ₴/м² станом на 28 січня 2026 року.

За останні шість місяців квадратний метр подорожчав на 3,23%, а за місяць — на 1,54%. Найпоширеніша ціна наразі коливається близько 55 000 ₴/м².

Вартість житла сильно різниться за районами. Найдоступніше житло пропонують у Деснянському районі — 37 875 ₴/м², а найдорожче в Печерському — 115 775 ₴/м². Оболонський район оцінюється у 57 375 ₴, Дарницький — 47 650 ₴, Голосіївський — 54 550 ₴, Подільський — 70 925 ₴, Святошинський — 55 700 ₴. Середня ціна по місту становить 56 650 ₴/м².

На ринку вже пропонуються конкретні варіанти для покупки. Наприклад, трикімнатна квартира на вулиці Гетьмана Кирила Розумовського, 17, загальною площею 146,1 м², продається за 7 511 015 ₴ (51 386 ₴/м²). Житло розташоване на 3 поверсі 16-поверхового монолітно-каркасного будинку 2002 року, із ремонтом та автономним опаленням. Інтер’єр створено професійним дизайнерським бюро «VIP Project» для комфортного проживання, з преміальною технікою, теплими підлогами та сучасними системами безпеки.

Ще один варіант — двокімнатна квартира у Taryan Towers на вул. Іоанна Павла II, 12. Площа 94 м², ціна 28 008 760 ₴ (297 970 ₴/м²). Квартира з авторським ремонтом, панорамною терасою, преміальною технікою та системою резервного живлення. ЖК пропонує фітнес, лаунж-зони, ресторани та високий рівень безпеки.

Експерти зазначають, що купити квартиру в Києві сьогодні можна як за середньою ринковою ціною, так і в преміум-сегменті з повною інфраструктурою та дизайнерським інтер’єром. Попит на нерухомість залишається стабільним, а інвестиції у нові квартири продовжують бути привабливими.

