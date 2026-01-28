Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, следует стать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе сельского или городского совета или районной администрации.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно переселенцам, нуждающимся в временном проживании, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на официальном сайте " Дія ".

ВПО и члены их семей могут получить жилье из специального фонда, созданного местными советами или уполномоченными органами. Помещение предоставляют по фактическому месту пребывания сроком до одного года, с возможностью продления, если нет другого дома. Минимальная площадь на одного человека – 6 квадратных метров. Распределение осуществляется по балльной системе оценки потребности, а первоочередное право имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, пенсионеры и люди с утратой трудоспособности, чье жилье повреждено или разрушено.

Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, следует стать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе сельского или городского совета или районной администрации. На каждого человека или семью заводят учетное дело с индивидуальным номером. Для постановки на учет представляют документы: паспорта, справку ВПЛ, свидетельства о родственных связях, идентификационный код и подтверждение приоритетного права, если оно есть. Поврежденное или уничтоженное жилье подтверждается заявлением членов семьи.

Отказать могут только из-за неполного пакета документов или недостоверной информации. В случае несогласия, решение можно обжаловать в судебном порядке.

Для тех, кто не попадает в категории с первоочередным правом, есть возможность искать временное или постоянное жилье самостоятельно. Для этого советуют пользоваться проверенными контакт-центрами, государственными платформами типа «Прихисток», волонтерскими инициативами и официальными телеграмм-ботами, где можно найти жилье или получить помощь в центрах предоставления административных услуг.

Таким образом, государственная поддержка позволяет переселенцам покрывать базовые потребности в жилье, сохранять стабильность и постепенно адаптироваться к новой среде.

