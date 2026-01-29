Новый график движения поездов в Закарпатской области предполагает обновление сообщения между столицей и горными населенными пунктами региона.

Новый график движения поездов в Закарпатской области с конца декабря повлиял на курсирование флагманского состава Гуцульщина, сообщает Politeka.

С 28 декабря № 95/96 официально продолжил маршрут в самый высокогорный город Украины, что позволило существенно улучшить транспортную доступность Раховщины в зимний туристический сезон.

Решение продлить маршрут в Рахов приняли после многочисленных обращений пассажиров, которые планируют поездки в Карпаты и ищут удобные прямые сообщения без лишних пересадок.

Напомним, что ранее пассажиры могли доехать только до станции Ясиня. Новый график движения поездов в Закарпатской области сделал путешествия еще более удобными.

Отдельное внимание при смене маршрута уделили инфраструктуре остановок. Пассажирский состав «Гуцульщина» получил дополнительную остановку на станции Квасы, что упрощает логистику для туристов, отдыхающих и жителей региона.

Именно эта станция важна для тех, кто направляется к оздоровительным локациям и источникам минеральных вод, которые хорошо известны далеко за пределами региона.

Пассажиры получили возможность быстрее и комфортнее добраться до популярных направлений без пересадок на другие виды транспорта.

В "Укрзализныце" отмечают, что новый график движения поездов в Закарпатской области формировались с учетом обратной связи от путешественников и реального пассажиропотока.

Рахов известен как самый горный город Украины, а Квасы ассоциируются с лечебными минеральными водами и оздоровительным отдыхом. Благодаря обновленному маршруту, пассажиры могут добраться до этих локаций быстрее и с меньшими временными расходами.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта на Закарпатье: где именно нельзя проехать

Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс