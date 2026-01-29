Новий графік руху поїздів у Закарпатській області з кінця грудня вплинув на курсування флагманського складу «Гуцульщина», повідомляє Politeka.

Із 28 грудня № 95/96 офіційно продовжив маршрут до найвисокогірнішого міста України, що дало змогу суттєво покращити транспортну доступність Рахівщини у зимовий туристичний сезон.

Рішення подовжити маршрут до Рахова ухвалили після численних звернень пасажирів, які планують подорожі в Карпати та шукають зручні прямі сполучення без зайвих пересадок.

Нагадаємо, що раніше пасажири могли доїхати лише до станції Ясіня. Тож новий графік руху поїздів у Закарпатській області зробив подорожі ще зручнішими.

поїзд, Укрзалізниця

Окрему увагу під час зміни маршруту приділили інфраструктурі зупинок. Пасажирський склад «Гуцульщина» отримав додаткову зупинку на станції Кваси, що спрощує логістику для туристів, відпочивальників і мешканців регіону.

Саме ця станція є важливою для тих, хто прямує до оздоровчих локацій та джерел мінеральних вод, які добре відомі далеко за межами регіону.

Пасажири отримали можливість швидше і комфортніше дістатися до популярних напрямків без пересадок на інші види транспорту.

В "Укрзалізниці" зазначають, що новий графік руху поїздів у Закарпатській області формували з урахуванням зворотного зв’язку від мандрівників і реального пасажиропотоку.

Рахів відомий як найвисокогірніше місто України, а Кваси асоціюються з лікувальними мінеральними водами та оздоровчим відпочинком. Завдяки оновленому маршруту пасажири можуть дістатися до цих локацій швидше та з меншими часовими витратами.

