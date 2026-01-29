Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає оновлення сполучення між столицею та гірськими населеними пунктами регіону.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області з кінця грудня вплинув на курсування флагманського складу «Гуцульщина», повідомляє Politeka.

Із 28 грудня № 95/96 офіційно продовжив маршрут до найвисокогірнішого міста України, що дало змогу суттєво покращити транспортну доступність Рахівщини у зимовий туристичний сезон.

Рішення подовжити маршрут до Рахова ухвалили після численних звернень пасажирів, які планують подорожі в Карпати та шукають зручні прямі сполучення без зайвих пересадок.

Нагадаємо, що раніше пасажири могли доїхати лише до станції Ясіня. Тож новий графік руху поїздів у Закарпатській області зробив подорожі ще зручнішими.

Окрему увагу під час зміни маршруту приділили інфраструктурі зупинок. Пасажирський склад «Гуцульщина» отримав додаткову зупинку на станції Кваси, що спрощує логістику для туристів, відпочивальників і мешканців регіону.

Саме ця станція є важливою для тих, хто прямує до оздоровчих локацій та джерел мінеральних вод, які добре відомі далеко за межами регіону.

Пасажири отримали можливість швидше і комфортніше дістатися до популярних напрямків без пересадок на інші види транспорту.

В "Укрзалізниці" зазначають, що новий графік руху поїздів у Закарпатській області формували з урахуванням зворотного зв’язку від мандрівників і реального пасажиропотоку.

Рахів відомий як найвисокогірніше місто України, а Кваси асоціюються з лікувальними мінеральними водами та оздоровчим відпочинком. Завдяки оновленому маршруту пасажири можуть дістатися до цих локацій швидше та з меншими часовими витратами.

