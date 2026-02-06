Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области реализуется при поддержке международных доноров и направлена ​​на долгосрочное улучшение условий жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области приступила к реализации нового социального проекта, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на поддержку пожилых граждан, людей социально уязвимых групп и тех, чьи дома пострадали во время боевых действий.

Инициатива охватывает населенные пункты Харькова и Изюма. Основной фокус направлен на домохозяйства, потерявшие безопасные условия проживания или нуждающиеся в срочной помощи.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрено проведение мелкого и среднего ремонта. Работы включают замену дверей и окон, восстановление стен, потолков и кровли при условии отсутствия угрозы для жильцов.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми болезнями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с маленькими детьми. Категории определены с учетом социальных рисков.

Для участия необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, право на жилье и уровень доходов. Если справки отсутствуют, социальные работники оценивают ситуацию индивидуально и консультируют.

Отдельное направление предусматривает уход за домом для одиноких пожилых людей и лиц с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в быту, контролируют здоровье и обеспечивают базовые потребности.

Координаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области реализуется при поддержке международных доноров и направлена ​​на долгосрочное улучшение условий жизни. Жителям советуют следить за официальными объявлениями и обращаться на горячую линию для получения актуальной информации.

