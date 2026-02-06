Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів і спрямована на довгострокове поліпшення умов життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочала реалізацію нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на підтримку літніх громадян, людей із соціально вразливих груп та тих, чиї домівки постраждали під час бойових дій.

Ініціатива охоплює населені пункти Харкова та Ізюма. Основний фокус спрямований на домогосподарства, які втратили безпечні умови проживання або потребують термінової допомоги.

В рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено проведення дрібного та середнього ремонту. Роботи включають заміну дверей та вікон, відновлення стін, стель та покрівлі, за умови відсутності загрози для мешканців.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими хворобами, багатодітні сім’ї, самотні батьки, вагітні жінки та матері з маленькими дітьми. Категорії визначено з урахуванням соціальних ризиків.

Для участі потрібно надати документи, що підтверджують особу, право на житло та рівень доходів. Якщо довідки відсутні, соціальні працівники оцінюють ситуацію індивідуально та надають консультації.

Окремий напрям передбачає догляд удома для самотніх літніх людей та осіб із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті, контролюють стан здоров’я та забезпечують базові потреби.

Координатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних донорів і спрямована на довгострокове поліпшення умов життя. Мешканцям радять стежити за офіційними оголошеннями та звертатися на гарячу лінію для отримання актуальної інформації.

