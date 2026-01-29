Подорожание проезда в Киеве спровоцировало существенные изменения стоимости билетов на некоторых пригородных маршрутах города.

Подорожание проезда в Киеве затронуло отдельные маршрутки, где цены поднялись сразу на 5 гривен, сообщает Politeka.

В частности, от 20 января 2026 поездка на маршрутах №386, соединяющая станцию ​​метро Святошино с селом Лубянка, и №820 между Вишневым и улицей Нижний Вал стоит 20 гривен вместо предыдущих 15.

Основной причиной такого подорожания проезда в Киеве называют рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, автомобильные шины, электроэнергию, отопление и другие общие затраты перевозчиков.

Специалисты подчеркивают, что ситуация с киевским транспортом остается сложной. Многие маршрутки до сих пор устаревшие и опасные, их техническое обслуживание происходит некачественно, а отсутствие валидаторов провоцирует большие объемы "теневого" кэша.

По мнению экспертов, власти города пытаются улучшить ситуацию, но этих усилий недостаточно, чтобы сделать столичные перевозки безопасными и прозрачными.

По словам транспортного аналитика, соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Александра Гречко, заявления городских властей относительно тарифов часто выглядят больше как политические шаги, чем реальные намерения изменить стоимость билета.

В то же время подорожание проезда в Киеве создает дополнительную нагрузку на пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом для поездок на работу или обучение.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов отражает не только экономические факторы, но структурные проблемы транспортной системы. В условиях отсутствия государственной поддержки перевозчики вынуждены компенсировать расходы из-за тарифов для пассажиров.

