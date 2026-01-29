Подорожчання проїзду у Києві торкнулося окремих маршруток, де ціни піднялися одразу на 5 гривень, повідомляє Politeka.
Зокрема, від 20 січня 2026 року поїздка на маршрутах №386, що сполучає станцію метро Святошин із селом Луб’янка, та №820 між Вишневим і вулицею Нижній Вал коштує 20 гривень замість попередніх 15.
Основною причиною такого подорожчання проїзду в Києві називають зростання цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, автомобільні шини, електроенергію, опалення та інші загальні витрати перевізників.
Фахівці підкреслюють, що ситуація з київським транспортом залишається складною. Багато маршруток досі застарілих і небезпечних, їхнє технічне обслуговування відбувається неякісно, а відсутність валідаторів провокує великі обсяги "тіньового" кешу.
На думку експертів, влада міста намагається покращити ситуацію, але цих зусиль недостатньо, щоб зробити столичні перевезення безпечними і прозорими.
За словами транспортного аналітика, співзасновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречко, заяви міської влади щодо тарифів часто виглядають більше як політичні кроки, ніж як реальні наміри змінити вартість квитка.
Водночас, подорожчання проїзду у Києві створює додаткове навантаження на пасажирів, які щодня користуються громадським транспортом для поїздок на роботу чи навчання.
Експерти зазначають, що підвищення тарифів відображає не лише економічні фактори, а й структурні проблеми транспортної системи. В умовах відсутності державної підтримки перевізники змушені компенсувати витрати через тарифи для пасажирів.
