В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю со 2 по 8 февраля.

Графики отключения света в Киевской области на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать в части населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

02.02.2026 с 06:00 до 17:00 будут продолжаться отключения электричества в населенном пункте Мазинкы. Ограничения вводятся по адресам:

Альтыцька — 1, 2А, 3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 98

Вышнева — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Зарична — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12

Левадня — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Лугова — 1, 2, 3

Мыру — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9

Полиська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 9

Польова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Украинкы Леси — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97

Шевченка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/а, 33, 34, 35, 36, 40, 42

Альтыцькый пер. — 1, 2, 3, 4

Шевченка пер. — 1, 2, 7

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК «Київські регіональні електромережі» будет проводить профилактические работы. В пределах Великодимерской территориальной общины будут действовать следующие ограничения.

с. Бобрык — 02.02.2026, 11:30–17:30:

улицы Голуба, Заворыцька, Козацька, Шевченко.

с. Бобрык — 03.02.2026, 09:30–15:30:

улицы Лисова, Молодижна, Набережна.

с. Рудня — 03.02.2026, 11:30–17:30:

улицы Ковпака, Молодижна.

03.02.2026 «ДТЭК» также сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение с 6 до 17 часов в селе Иванковычи на улицах:

1 Травня — 2, 3, 5

Академична — 25, 34/1, 77

Архитектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, 51, Б/Н

Бузкова — 601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербыцького — 2Б, 2В, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Вышнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 433, 1507, 55

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б, 31, 159

Заповидна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 44, 45, 46, 47, 52, 67

Захысныкив Витчызны — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчых — 2А, 3, 5, 1670

Зоряна — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие возрастные надбавки предусмотрены в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: новые цены уже известны.