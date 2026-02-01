З метою підвищення надійності електропостачання вводяться графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 2 по 8 лютого.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 2 по 8 лютого будуть діяти в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

02.02.2026 року з 06:00 до 17:00 триватимуть вимкнення електрики в населеному пункті Мазінки. Обмеження вводяться за адресами:

Альтицька — 1, 2А, 3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 98

Вишнева — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Зарічна — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12

Левадня — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Лугова — 1, 2, 3

Миру — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 9

Польова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Українки Лесі — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97

Шевченка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/а, 33, 34, 35, 36, 40, 42

Альтицький пров. — 1, 2, 3, 4

Шевченка пров. — 1, 2, 7

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи. В межах Великодимерської територіальної громади будуть дыяти наступні обмеження.

с. Бобрик — 02.02.2026, 11:30–17:30:

вулиці Голуба, Заворицька, Козацька, Шевченка.

с. Бобрик — 03.02.2026, 09:30–15:30:

вулиці Лісова, Молодіжна, Набережна.

с. Рудня — 03.02.2026, 11:30–17:30:

вулиці Ковпака, Молодіжна.

03.02.2026 року «ДТЕК» також повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання з 6 до 17 години в селі Іванковичі на вулицях:

1 Травня — 2, 3, 5

Академічна — 25, 34/1, 77

Архітектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, 51, Б/Н

Бузкова — 601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербицького — 2Б, 2В, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Вишнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 433, 1507, 55

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б, 31, 159

Заповідна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 44, 45, 46, 47, 52, 67

Захисників Вітчизни — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчих — 2А, 3, 5, 1670

Зоряна — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

