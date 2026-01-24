Доплаты для пенсионеров в Киевской области в 2026 году остаются составной частью государственной пенсионной политики, так что рассказываем об этом подробнее.

Доплаты пенсионерам в Киевской области в 2026 году предусмотрены в рамках обновленного государственного бюджета и охватывают несколько видов надбавок, сообщает Politeka.

В законе о госбюджете говорится, что в этом году на пенсионное обеспечение заложено на 123 миллиарда гривен больше, чем в прошлом.

Это позволило повысить минимальные выплаты, провести индексацию и сохранить действие отдельных доплат для пенсионеров в Киевской области.

С 1 января в Украине вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, что напрямую повлияло на размер минимальной пенсии. После пересмотра социальных стандартов минимальная пенсионная выплата увеличилась на 234 гривны и составляет 2 595 гривен.

В то же время часть надбавок, которые зависят от этого показателя, также была перечислена. Однако возрастные выплаты для лиц, которым исполнилось 70 лет и старше, остались на прежнем уровне.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области, начисляемые по достижении определенного возраста, предусматривают фиксированные суммы компенсационной поддержки.

Для граждан от 70 до 75 лет ежемесячная выплата составляет 300 гривен. Люди от 75 до 80 лет получают компенсацию в размере 456 гривен в месяц.

Для лиц, которым исполнилось 80 лет, размер такой выплаты составляет 570 гривен. В Пенсионном фонде обращают внимание, что одновременно можно получать только одну возрастную прибавку.

Кроме возрастных надбавок, в этом году сохранены и некоторые другие виды поддержки. В частности, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 150 гривен для людей пенсионного возраста, которые не работают и содержат детей в возрасте до 18 лет.

