Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области позволяет гражданам, бежавшим от войны, найти временную крышу над головой.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через платформу "Помогай", где публикуют актуальные предложения от частных лиц в разных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают сразу в нескольких локациях, в частности в Борисполе и Киеве, где владельцы готовы принять переселенцев на разный срок.

На платформе размещено объявление с подробным описанием условий проживания, категорий людей, которых готовы принять, а также формата сосуществования с хозяевами или ухода за пожилыми людьми.

В Борисполе по адресу Льва Толстого, 12 предлагают отдельную комнату в частном доме. Крыша над головой предоставляется на период войны для женщин или женщин с детьми.

Количество мест ограничено, их два. В доме автономное отопление, есть вода, ванная, отдельный туалет и кухня с возможностью самостоятельного приготовления пищи.

Проживание возможно до конца отопительного сезона. Связь с владельцами производится исключительно через Viber, телефонные звонки не принимаются.

Хозяева отмечают, что рассматривают женщину в возрасте до 40 лет, возможный вариант с ребенком от 3 до 10 лет, при соблюдении правил дома и спокойного формата проживания.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области есть в самом Киеве, в районе Парково-Сырецкая вблизи станции метро Дорогожичи.

Здесь предлагают отдельную квартиру на любой срок проживания. Приют готовы предоставить одной женщине, которая работает не полный рабочий день и сможет помогать в уходе за пожилым мужчиной 68 лет.

Также на платформе опубликована информация о проживании в Киеве по адресу Наталья Ужвая. Условием является помощь незрячему пожилому мужчине.

