Безкоштовне житло для ВПО в Київській області дає змогу для громадян, які втікали від війни, знайти тимчасовий дах над головою.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти через платформу "Допомагай", де публікують актуальні пропозиції від приватних осіб у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області наразі пропонують одразу у кількох локаціях, зокрема в Борисполі та Києві, де власники готові прийняти переселенців на різний термін.

На платформі розміщено оголошення з детальним описом умов проживання, категорій людей, яких готові прийняти, а також формату співіснування з господарями або догляду за людьми похилого віку.

У Борисполі, за адресою Льва Толстого, 12, пропонують окрему кімнату у приватному будинку. Дах над головою надається на період війни для жінок або жінок з дітьми.

Кількість місць обмежена, їх два. У будинку автономне опалення, є вода, ванна кімната, окремий туалет та кухня з можливістю самостійного приготування їжі.

Проживання можливе до кінця опалювального сезону. Зв’язок із власниками здійснюється виключно через Viber, телефонні дзвінки не приймаються.

Господарі зазначають, що розглядають жінку віком до 40 років, можливий варіант із дитиною від 3 до 10 років, за умови дотримання правил дому та спокійного формату проживання.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО в Київській області є в самому Києві, у районі Парково-Сирецька поблизу станції метро Дорогожичі.

Тут пропонують окрему квартиру на будь-який термін проживання. Прихисток готові надати одній жінці, яка працює не повний робочий день і зможе допомагати у догляді за чоловіком похилого віку 68 років.

Також на платформі опубліковано інформацію про проживання у Києві за адресою Натальи Ужвий. Умовою є допомога незрячому чоловіку похилого віку.

