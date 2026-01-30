Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области оформляется через органы социальной защиты.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области в 2026 году предоставляется по новым правилам, сообщает Politeka.

Разъяснение о выплатах обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Программа предусматривает финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц, фактически проживающих в регионе и состоящих на официальном учете. Выплаты назначаются на шестимесячный период с возможностью дальнейшего продления.

Ключевым условием для получения пособия является уровень среднемесячного дохода семьи за предыдущий квартал. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для граждан, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, предельный доход для участия в программе не должен превышать 10 380 гривен на одного человека.

В то же время, отдельные категории граждан получают выплаты без учета финансового состояния. К ним относятся пенсионеры с низкими пенсиями, люди с инвалидностью I и II групп, дети с ограниченными возможностями до 18 лет, сироты и молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области оформляется через органы социальной защиты. Заявители подают заявление и подтверждающие документы, после чего производится проверка предоставленных данных.

В ведомстве отмечают, что выплаты помогают переселенцам частично покрывать расходы на жилье, питание и базовые нужды. Программа направлена ​​на поддержание адаптации и сохранения финансовой устойчивости в сложных условиях.

