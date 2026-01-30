Ограничения движения транспорта в Киеве в центральной части города установлены на десять дней и касаются одной из ключевых улиц.

Ограничение движения транспорта в Киеве в Шевченковском районе было введено с 28 января по 6 февраля в связи с проведением дорожных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном портале столицы со ссылкой на УК «Киевавтодор», ограничение движения транспорта в Киеве ввели на улице Владимирской.

По информации УК "Киевавтодор", движение частично затруднено на отдельном участке проезжей части. Работы выполняют специалисты дорожно-эксплуатационного участка ШЭУ Шевченковского района.

Коммунальщики уточнили, что дорожники ликвидируют просадку покрытия на проезжей части у домов №43 и №45 по улице Владимирской.

Работы проводят по направлению к улице Прорезной. В этот период водителям приходится учитывать сужение проезжей части и частые задержки при проезде по указанному участку.

В УК "Киевавтодор" обратились к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения по городу во избежание пробок в центральной части столицы.

Ограничение движения транспорта в Киеве в этом районе, по словам коммунальщиков, необходимо для обеспечения безопасности и восстановления надлежащего состояния дорожного покрытия.

Отдельно водителей ранее предупреждали о повышенной опасности на дорогах столицы. По информации синоптиков, в городе могут быть туман, гололедица и другие зимние сюрпризы.

Специалисты советуют водителям соблюдать безопасную скорость, увеличивать дистанцию ​​между транспортными средствами и быть особенно внимательными на сложных участках дорог.

