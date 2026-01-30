Обмеження руху транспорту в Києві у центральній частині міста встановлені на десять днів і стосуються однієї з ключових вулиць.

Обмеження руху транспорту в Києві у Шевченківському районі запровадили з 28 січня до 6 лютого у звʼязку з проведенням дорожніх робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному порталі столиці з посиланням на КК «Київавтодор», обмеження руху транспорту в Києві ввели на вулиці Володимирській.

За інформацією КК "Київавтодор", рух частково ускладнений на окремій ділянці проїжджої частини. Роботи виконують фахівці шляхово експлуатаційної дільниці ШЕУ Шевченківського району.

Комунальники уточнили, що дорожники ліквідовують просадку покриття на проїжджій частині біля будинків №43 та №45 на вулиці Володимирській.

Роботи проводять у напрямку до вулиці Прорізної. У цей період водіям доводиться враховувати звуження проїзної частини та часті затримки під час проїзду вказаною ділянкою.

У КК "Київавтодор" звернулися до учасників дорожнього руху з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути пересування містом, аби уникнути заторів у центральній частині столиці.

Обмеження руху транспорту в Києві у цьому районі, за словами комунальників, необхідні для забезпечення безпеки та відновлення належного стану дорожнього покриття.

Окремо, водіїв раніше попереджали про підвищену небезпеку на дорогах столиці. За інформацією синоптиків, у місті може бути туман, ожеледиця та інші зимові сюрпризи.

Фахівці радять водіям дотримуватися безпечної швидкості, збільшувати дистанцію між транспортними засобами та бути особливо уважними на складних ділянках доріг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.