Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области создает дополнительные возможности для профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области начало действовать с начала 2026 года, передает Politeka.

О запуске программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+». Она предусматривает финансирование базовых медицинских проверок для граждан от 40 лет, проживающих в регионе.

С 1 января участники могут пройти обследование сердечно-сосудистой системы, проверить уровень сахара и оценить психическое состояние. Цель программы – своевременное выявление рисков и предотвращение осложнений.

Персональное сообщение поступает в приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на специальный счет засчитывают 2000 гривен, предназначенные исключительно для скрининга.

Также следует отметить, что людям без доступа к цифровым сервисам доступно оформление через банковские учреждения или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими требованиям Минздрава и НСЗУ. Полный список учреждений обещают обнародовать в ближайшее время.

Специалисты отмечают местным жителям, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области создает дополнительные возможности для профилактики, ранней диагностики и поддержки активного образа жизни.

Финансирование программы в 2026 году составляет 10 млрд. грн. Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ координирует процесс, чтобы обеспечить своевременное предоставление услуг всем участникам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.