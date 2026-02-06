Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області створює додаткові можливості для профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області почала діяти з початку 2026 року, передає Politeka.

Про запуск програми повідомила прем’єр-міністрку України Юлія Свириденко.

Ініціатива реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Вона передбачає фінансування базових медичних перевірок для громадян віком від 40 років, які проживають у регіоні.

З 1 січня учасники можуть пройти обстеження серцево-судинної системи, перевірити рівень цукру та оцінити психічний стан. Мета програми — вчасне виявлення ризиків і запобігання ускладненням.

Персональне повідомлення надходить у застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на спеціальний рахунок зараховують 2000 гривень, призначені виключно для скринінгу.

Також варто зауважити, що людям без доступу до цифрових сервісів доступне оформлення через банківські установи або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні й приватні медичні заклади, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ. Повний перелік установ обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Фахівці зазначають місцевим жителям, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області створює додаткові можливості для профілактики, ранньої діагностики та підтримки активного способу життя.

Фінансування програми у 2026 році становить 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я спільно з НСЗУ координує процес, щоб забезпечити своєчасне надання послуг усім учасникам.

