Прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля в Харькове показывает резкие колебания температуры и изменение погодных условий в течение семи дней.

Понедельник, 2 февраля, будет ясным. Температура ночью опустится до -25°, а днем ​​воздух прогреется до -18°. Ветер будет слабый, до 2 м/с, вероятность осадков минимальная.

3 февраля, во вторник, ясное небо будет сохраняться в течение дня, температура будет колебаться от -26° ночью до -16° днем, ветер от 1,2 до 2,5 м/с, осадков не ожидается.

В среду, 4 февраля, облака покроют небо с утра и продержатся до вечера, температура будет колебаться от -24° до -14°, а вероятность небольших осадков увеличивается до 20%.

В четверг, 5 февраля, пасмурная погода будет сохраняться в течение всего дня. Ночная температура будет составлять -22°, дневная поднимется до -12°, ветер до 3,8 м/с, а вероятность небольших осадков будет колебаться между 26–35%.

Пятница, 6 февраля, будет облачным, днем ​​и вечером ожидается мелкий снег. Температура с -14° ночью поднимется до -8° днем, ветер 4-5 м/с, вероятность осадков 33-58%.

7 февраля, в субботу, солнце появляется редко. В течение дня возможен снег, температура будет колебаться от -9° до -4°, ветер до 4,5 м/с.

В воскресенье, 8 февраля, небо будет оставаться облаками. Утром ожидается мелкий снег, который прекратится к середине дня. Температура составит от -6 до -4°, ветер до 4,3 м/с.

Прогноз погоды на неделю со 2 по 8 февраля в Харькове показывает постепенное потепление ближе к выходным с осадками в виде снега.

