Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Харкові показує різкі коливання температури та зміну погодних умов протягом семи днів.

Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Харкові свідчить про великі морози та снігопади, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Харкові опублікували на сайті sinoptik.ua.

Понеділок, 2 лютого, буде ясним. Температура вночі опуститься до -25°, а вдень повітря прогріється до -18°. Вітер буде слабкий, до 2 м/с, ймовірність опадів мінімальна.

3 лютого, у вівторок, ясне небо зберігатиметься протягом дня, температура коливатиметься від -26° вночі до -16° вдень, вітер від 1,2 до 2,5 м/с, опадів не передбачається.

У середу, 4 лютого, хмари вкриють небо вже зранку та протримаються до вечора, температура коливатиметься від -24° до -14°, а ймовірність невеликих опадів збільшується до 20%.

У четвер, 5 лютого, похмура погода зберігатиметься протягом всього дня. Нічна температура становитиме -22°, денна підніметься до -12°, вітер до 3,8 м/с, а ймовірність невеликих опадів коливатиметься між 26–35%.

П’ятниця, 6 лютого, буде хмарною, вдень і ввечері очікується дрібний сніг. Температура з -14° вночі підніметься до -8° вдень, вітер 4–5 м/с, ймовірність опадів 33–58%.

7 лютого, у суботу, сонце з’являтиметься рідко. Протягом дня можливий дрібний сніг, температура коливатиметься від -9° до -4°, вітер до 4,5 м/с.

У неділю, 8 лютого, небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний сніг, який припиниться до середини дня. Температура становитиме від -6° до -4°, вітер до 4,3 м/с.

Прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 лютого у Харкові показує поступове потепління ближче до вихідних із опадами у вигляді снігу.

