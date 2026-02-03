Дефицит продуктов в Николаевской области может сказаться на ценах подсолнечного масла, предупреждают эксперты, передает Politeka.

Российские удары по масляным заводам вызвали обеспокоенность по поводу стабильности поставок. В то же время, внутреннее потребление масла составляет лишь 5,6–8% от общего объема производства, поэтому дефицита на рынке ожидать не стоит, сообщает Минэкономики.

Аналитики Информационного агентства АПК-Информ отмечают, что на формирование цен влияет сразу несколько факторов. Светлана Киричок прогнозирует возможное удорожание на полках магазинов из-за повышенного спроса на экспорт и замещение уничтоженных запасов в портах. Дополнительно влияют пониженная активность продаж подсолнечника, колебания рентабельности и рост рисков для производителей.

Также ценообразование зависит от дополнительных затрат на электроэнергию, установку генераторов, логистику и страхование. Специалист отмечает, что существенного подорожания ожидать не стоит, ведь подсолнечное масло является социально значимым продуктом и с 2021 года подлежит государственному регулированию.

Госрегулирование было введено 30 декабря 2021 года. Предприятия обязаны предупреждать о повышении розничной цены:

на 15% и более – за 30 дней,

на 10–15% – за 14 дней,

на 5–10% – за три дня.

Торговая прибавка не может превышать 10% оптовой стоимости производителя или таможенной цены. Эксперты также отмечают, что дефицит продуктов в Николаевской области способен создавать определенное давление на рынок, но государственные меры и контроль цен помогут стабилизировать ситуацию.

