Дефіцит продуктів у Миколаївській області може позначитися на цінах на соняшникову олію, попереджають експерти, передає Politeka.

Російські удари по олійних заводах викликали занепокоєння щодо стабільності поставок. Водночас внутрішнє споживання олії становить лише 5,6–8% від загального обсягу виробництва, тому дефіциту на ринку очікувати не варто, повідомляє Мінекономіки.

Аналітики Інформаційного агентства «АПК-Інформ» зауважують, що на формування цін впливає одразу кілька факторів. Світлана Киричок прогнозує можливе здорожчання на полицях магазинів через підвищений попит для експорту та заміщення знищених запасів у портах. Додатково впливають знижена активність продажів соняшнику, коливання рентабельності та зростання ризиків для виробників.

Також ціноутворення залежить від додаткових витрат на електроенергію, встановлення генераторів, логістики та страхування. Фахівчиня зазначає, що суттєвого здорожчання очікувати не варто, адже соняшникова олія є соціально значущим продуктом і з 2021 року підлягає державному регулюванню.

Держрегулювання запроваджено 30 грудня 2021 року. Підприємства зобов’язані попереджати про підвищення роздрібної ціни:

на 15% і більше – за 30 днів,

на 10–15% – за 14 днів,

на 5–10% – за три дні.

Торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової вартості виробника або митної ціни. Експерти також наголошують, що дефіцит продуктів у Миколаївській області здатен створювати певний тиск на ринок, але державні заходи та контроль цін допоможуть стабілізувати ситуацію.

