Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света в Полтавской области 1 и 2 февраля 2026 года в связи с плановыми работами в электросетях.

В Полтавской области 1 и 2 февраля 2026 года снова будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, 1 февраля дополнительные графики отключения света будут действовать в пределах Омельницкого сельского территориального общества в Полтавской области. С 8:00 до 19:00 без электроэнергии там останутся жители таких населенных пунктов:

Щербаки (ул. Богдана Хмельницкого, Весенняя, Героев полка Азов, Железнодорожная, Зеленая дубрава, Кольцевая, Кобзарская, Омельницкая, Революционеров, Марка Кропивницкого, Садовая, пер. Вишневый);

Ракитное (Виктора Харечко, Григория Сковороды, Ивана Стешенко, Калиновая, Капитана Дмитрия Мовчана, Кизиловая, Левка Жалкого, Леси Украинки, Набережная, Независимости, Александра Гольца, Садовая, Степная, Тараса Шевченко, Школьная);

Демидовка (Веселая, Садовая, Украинской Победы, Вишневая, Набережная, Героев ВСУ, Центральная, Солнечная);

частично Степовка, Пятихатки, Омельник, Засполье, Крамаренки, Пустовиты, Литвиненки, Щербухи, Яремовка, Радочины, Федоренки, Найденовка, Ковали, Онищенки, Варакуты, Романки, Гуньки.

В понедельник, 2 числа, по данным облэнерго, обесточения состоятся в пределах Чернухинского общества, пишет Politeka. Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов в с. Вороньки (по ул. Лесная, 28) и Кизливка (Центральная, 74).

Также 2 февраля дополнительные графики отключения света в Полтавской области будут действовать в с. Марьяновка – с 8:00 до 17:00 для некоторых домов по улицам Школьная и Марии Разумовской.

