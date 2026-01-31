Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла в Полтавській області 1 та 2 лютого 2026 року у звʼязку з плановими роботами в електромережах.

У Полтавській області 1 та 2 лютого 2026 року знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема 1 лютого додаткові графіки відключення світла діятимуть у межах Омельницької сільської територіальної громади в Полтавській області. З 8:00 до 19:00 без електроенергії там залишаться мешканці таких населених пунктів:

Щербаки (вул. Богдана Хмельницького, Весняна, Героїв полку Азов, Залізнична, Зелена діброва, Кільцева, Кобзарська, Омельницька, Революціонерів, Марка Кропивницького, Садова, пров. Вишневий);

Рокитне (Віктора Харечка, Григорія Сковороди, Івана Стешенка, Калинова, Капітана Дмитра Мовчана, Кизилова, Левка Жалкого, Лесі Українки, Набережна, Незалежності, Олександра Гольця, Садова, Степова, Тараса Шевченка, Шкільна);

Демидівка (Весела, Садова, Української Перемоги, Вишнева, Набережна, Героїв ЗСУ, Центральна, Сонячна);

частково Степівка, Пʼятихатки, Омельник, Заспілля, Крамаренки, Пустовіти, Литвиненки, Щербухи, Яремівка, Радочини, Федоренки, Найденівка, Ковалі, Онищенки, Варакути, Романки, Гуньки.

У понеділок, 2 числа, за даними обленерго, знеструмлення відбудуться в межах Чорнухинської громади, пише Politeka. Обмеження діятимуть із 9 до 15 години в с. Вороньки (по вул. Лісова, 28) та Кізлівка (Центральна, 74).

Також 2 лютого додаткові графіки відключення світла в Полтавській області діятимуть у с. Марʼянівка – з 8:00 до 17:00 для деяких будинків по вулицях Шкільна та Марії Розумовської.

