Специалисты облэнерго объявили о новых локальных графиках отключения света в пределах Полтавской области на понедельник, 2 февраля 2026 года.

В Полтавской области в понедельник, 2 февраля 2026 года, будут проводить плановые работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, локальные графики отключения света 2 февраля, по данным облэнерго, будут действовать в пределах Нехворощанской территориальной общины в Полтавской области. Без электроэнергии с 8:00 до 17:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Нехвороща (ул. Садовая, 1-5, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 46; пер. Родниковый, 1-4, 6, 6

Ливенское (Луговая, 14, 25; Степная, 15, 17, 21, 23, 24, 26; Первого Мая, 1, 5, 10, 13, 15).

Также плановые обесточения в понедельник состоятся в пределах Мартыновской сельской территориальной общины, сообщает Politeka. Ориентировочно с 8 до 17 часов ограничения электроснабжения будут действовать в с. Марьяновка для домов по следующим адресам: ул. Школьная, 53; Марии Разумовской, 66, 68, 72, 97, 99, 105, 109, 115, 117, 119, 123, 125.

Кроме того, 2 февраля дополнительные графики отключения света коснутся Чернухинского территориального общества в Полтавской области. С 9:00 до 15:00 без электроэнергии останутся некоторые жители с. Вороньки (Лесная, 2-5, 7-9, 11-16, 18, 21, 22, 24, 27, 28) и Кизливка (Центральная, 74).

