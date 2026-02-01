Фахівці обленерго оголосили про нові локальні графіки відключення світла в межах Полтавської області на понеділок, 2 лютого 2026 року.

У Полтавській області в понеділок, 2 лютого 2026 року, проводитимуть планові роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема локальні графіки відключення світла 2 лютого, за даними обленерго, діятимуть у межах Нехворощанської територіальної громади в Полтавській області. Без електроенергії з 8:00 до 17:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Нехвороща (вул. Садова, 1-5, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 46; пров. Джерельний, 1-4, 6, 7);

Лівенське (Лугова, 14, 25; Степова, 15, 17, 21, 23, 24, 26; Першого Травня, 1, 5, 10, 13, 15).

Також планові знеструмлення у понеділок відбудуться в межах Мартинівської сільської територіальної громади, повідомляє Politeka. Орієнтовно з 8 до 17 години обмеження електропостачання діятимуть у с. Маряʼнівка для будинків за такими адресами: вул. Шкільна, 53; Марії Розумовської, 66, 68, 72, 97, 99, 105, 109, 115, 117, 119, 123, 125.

Крім того, 2 лютого додаткові графіки відключення світла торкнуться Чорнухинської територіальної громади в Полтавській області. З 9:00 до 15:00 без електроенергії залишаться деякі мешканці с. Вороньки (Лісова, 2-5, 7-9, 11-16, 18, 21, 22, 24, 27, 28) та Кізлівка (Центральна, 74).

