Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 2 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях 2 февраля 2026 г. в некоторых населенных пунктах Винницкой области будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным облэнерго, дополнительные графики отключения света 2 февраля будут применять в пределах Тывровского района электросетей в Винницкой области. Ограничения электроснабжения там будут действовать с 10:00 до 16:00 частично в следующих населенных пунктах:

Строинцы (некоторые дома по улицам Веселая, Вишневая, Нечая, Единства, Уютная, Согласия, Веселый Ярок, Ивана Богуна, Цветочная, Лесная, Мира, Молодежная, Независимости, Несокрушимости, Подольская, Озерная, Пограничная, Садовая, Свободы, Соборная, Солнечная, Степная, Физкультурная, пер. 1 и 2 Красноармейский);

Новый Город (Вишневая, Коцюбинского, Дружбы, Набережная, Ясная);

Красное (Нечая, Качановская, Лесная, Полевая, Садовая).

Также графики отключения света с 9:00 до 17:00 2 февраля коснутся Гайсинского района электросетей Винницкой области, сообщает Politeka. Обесточения будут происходить в следующих населенных пунктах:

Ладыжинские Хутора (1 Мая, Анатолия Твердолы, Кооперативная, Солнечная, Полевая, Шевченко, Юрия Тарана);

Басаличевка (1 Мая, Береговая, Гвардейская, Хмельницкого, Грушевского, Нечая, Богуна, Франко, Лесная, Леси Украинки, Механизаторов, Мира, Победы, Шевченко);

Бубновка (Октябрьская, Коцюбинского, Молодежная, Новостройки, Первомайская, Садовая, Солнечная, Восточная);

Крутогорб, Ладыжин, Дмитренки.

Об ограничениях электроснабжения на понедельник в других районах региона читайте на сайте облэнерго.

