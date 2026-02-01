Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Вінницькій області на понеділок, 2 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах 2 лютого 2026 року в деяких населених пунктах Вінницької області діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, додаткові графіки відключення світла 2 лютого будуть застосовувати в межах Тиврівського району електромереж у Вінницькій області. Обмеження електропостачання там діятимуть із 10:00 до 16:00 частково в таких населених пунктах:

Строїнці (деякі будинки по вулицях Весела, Вишнева, Нечая, Єдності, Затишна, Злагоди, Веселий Ярок, Івана Богуна, Квіткова, Лісова, Миру, Молодіжна, Незалежності, Незламності, Подільська, Озерна, Прикордонна, Садова, Свободи, Соборна, Сонячна, Степова, Фізкультурна, пров. 1 і 2 Червоноармійський);

Нове Місто (Вишнева, Коцюбинського, Дружби, Набережна, Ясна);

Красне (Нечая, Качанівська, Лісова, Польова, Садова).

Також графіки відключення світла з 9:00 до 17:00 2 лютого торкнуться Гайсинського району електромереж Вінницької області, повідомляє Politeka. Знеструмлення відбуватимуться в таких населених пунктах:

Ладижинські Хутори (1 Травня, Анатолія Твердоли, Кооперативна, Сонячна, Польова, Шевченка, Юрія Тарана);

Басаличівка (1 Травня, Берегова, Гвардійська, Хмельницього, Грушевського, Нечая, Богуна, Франка, Лісова, Лесі Українки, Механізаторів, Миру, Перемоги, Шевченка);

Бубнівка (Жовтнева, Коцюбинського, Молодіжна, Новобудівлі, Першотравнева, Садова, Сонячна, Східна);

Крутогорб, Ладижин, Дмитренки.

Про обмеження електропостачання на понеділок в інших районах регіону читайте на сайті обленерго.

