Были составлены графики отключения света в Ровенской области, которые планируются из-за ремонтных работ на 3 февраля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».
Украинцам показали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 3 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.
03.02.2026 с 9 до 17 часов обесточивания вводятся в ряде населенных пунктах:
с. Ильпинь улицы:
- Берегова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53
- пер. Береговый — 4, 6, 15
- Зализнычна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18
- Квасыливська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27
- Комунарив — 1Б, 26, 36
- Соловина — 1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А
пгт Квасылив улицы:
- Индустриальна — 4А
- Вышнева — 26А, 35А
- Волынськых Чехив — 2А, 9, 13, 14, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50
- Зализнычна — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Зелена — 1
- Молодижна — 32, 50, 62
- Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21
- Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36
- Перспектывна — 23, 23/109, 25
- Ривненська — 88, 90
- Соборна — 53А
- Сичовых Стрильцив — 2, 3.
м. Здолбунив улицы:
- Олены Пчилкы — 43
- Шевченка — 2А
с. Корнын улицы:
- 1 Травня: 13;
- Б.Хмельныцького: 7, 8, 9, 36, 38, 40, 54;
- Будивельниыкив: 4, 11;
- Весняна: 1–9, 12, 31, 33;
- Вышнева: 1–11, 16, 21, 25;
- Гарна: 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б;
- Гранычна: 15;
- Затышна: 1–33, 2А, 24А;
- Зелена: 2, 27;
- Квитнева: 1, 2, 11, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75;
- Квитневый пер.: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43; Кн.Ольги: 2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А;
- Княжа: 2;
- Кузнецова: 1–3, 5, 6, 6А, 7–15, 15А, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 8, 9;
- Л.Украинкы: 1–8;
- Набережна: 2–46, 28А, 40А;
- Незалежности: 38, 59, 79;
- О.Ольжыча: 4, 8;
- Обиздна: 4;
- Пересопныцька: 3, 5;
- Сагайдачного: 3;
- Садова: 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23;
- Словянська: 4;
- Тракторна: 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 9А;
- Франка Ивана: 5;
- Центральна: 1, 1-М, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 2, 4, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 6, 6А, 76, 8, 88.
«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
