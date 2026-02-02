Украинцам раскрыли подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 3 февраля.

Были составлены графики отключения света в Ровенской области, которые планируются из-за ремонтных работ на 3 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Украинцам показали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 3 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

03.02.2026 с 9 до 17 часов обесточивания вводятся в ряде населенных пунктах:

с. Ильпинь улицы:

Берегова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53

пер. Береговый — 4, 6, 15

Зализнычна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Квасыливська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Комунарив — 1Б, 26, 36

Соловина — 1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А

пгт Квасылив улицы:

Индустриальна — 4А

Вышнева — 26А, 35А

Волынськых Чехив — 2А, 9, 13, 14, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50

Зализнычна — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Зелена — 1

Молодижна — 32, 50, 62

Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Перспектывна — 23, 23/109, 25

Ривненська — 88, 90

Соборна — 53А

Сичовых Стрильцив — 2, 3.

м. Здолбунив улицы:

Олены Пчилкы — 43

Шевченка — 2А

с. Корнын улицы:

1 Травня: 13;

Б.Хмельныцького: 7, 8, 9, 36, 38, 40, 54;

Будивельниыкив: 4, 11;

Весняна: 1–9, 12, 31, 33;

Вышнева: 1–11, 16, 21, 25;

Гарна: 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б;

Гранычна: 15;

Затышна: 1–33, 2А, 24А;

Зелена: 2, 27;

Квитнева: 1, 2, 11, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75;

Квитневый пер.: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43; Кн.Ольги: 2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А;

Княжа: 2;

Кузнецова: 1–3, 5, 6, 6А, 7–15, 15А, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 8, 9;

Л.Украинкы: 1–8;

Набережна: 2–46, 28А, 40А;

Незалежности: 38, 59, 79;

О.Ольжыча: 4, 8;

Обиздна: 4;

Пересопныцька: 3, 5;

Сагайдачного: 3;

Садова: 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23;

Словянська: 4;

Тракторна: 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 9А;

Франка Ивана: 5;

Центральна: 1, 1-М, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 2, 4, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 6, 6А, 76, 8, 88.

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: жителям поступят обновленные суммы в платежках.

Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Ровенской области: отдельные рейсы отменяют, что следует знать пассажирам.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.