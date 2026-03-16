В конце марта водители и жители одного из городов столкнутся с временными трудностями на дорогах из-за ограничения движения транспорта в Винницкой области.

Ограничения движения транспорта в Винницкой области будут связаны с проведением капитального ремонта железнодорожных путей в Казатине, сообщает Politeka.

По информации Казатинского городского совета, ремонтные работы будут проходить на двух ключевых железнодорожных переездах: 3-го км, пролегающего на направление Казатин - Овсяники, и 5-го км, ведущего через село Казатин на Иванковке.

В отдельные дни курсирование автотранспорта на указанных участках будет временно прекращено, что потребует водителей планировать объезды заранее.

Ограничения движения транспорта в Винницкой области будут выглядеть так:

Согласно графику, железнодорожный переезд 3-го км будет закрыт для проезда 23, 24 и 27 марта 2026 года. В эти дни курсирование автомобилей будет осуществляться с 08:00 до 21:00.

В свою очередь, переезд 5-го км будет недоступен для транспорта 25, 26, 28 и 29 марта 2026 года с тех же утренних и вечерних часов.

Такие ограничения движения транспорта в Винницкой области связаны с планируемым капитальным ремонтом железнодорожных путей и инфраструктуры.

Он включает в себя обновление рельсов, шпал и устройство систем безопасности на переездах. Городской совет предупреждает, что при закрытии железнодорожного переезда 3-го км водители смогут пользоваться объездом через переезд 5-го км.

А при закрытии 5-го км – объезд будет осуществляться через переезд 3-го км. Такие мероприятия позволяют организовать проезд максимально безопасно и снизить риск задержек или аварийных ситуаций.

Пассажирский и грузовой транспорт на период работ должен соблюдать указанные объезды, чтобы избежать непредвиденных задержек на маршрутах и ​​обеспечить безопасное передвижение для всех участников дорожного движения.

