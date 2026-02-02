Було складено графіки відключення світла у Рівненській області, що знаплановані через ремонтні роботи на 3 лютого, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».
Українцям показали детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 3 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.
03.02.2026 з 9 до 17 години знеструмлення вводяться в низці населених пунктах:
с. Ільпінь вулиці:
- Берегова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53
- пров. Береговий — 4, 6, 15
- Залізнична — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18
- Квасилівська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27
- Комунарів — 1Б, 26, 36
- Солов’їна — 1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А
смт Квасилів вулиці:
- Індустріальна — 4А
- Вишнева — 26А, 35А
- Волинських Чехів — 2А, 9, 13, 14, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50
- Залізнична — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Зелена — 1
- Молодіжна — 32, 50, 62
- Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21
- Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36
- Перспективна — 23, 23/109, 25
- Рівненська — 88, 90
- Соборна — 53А
- Січових Стрільців — 2, 3.
м. Здолбунів вулиці:
- Олени Пчілки — 43
- Шевченка — 2А
с. Корнин вулиці:
- 1 Травня: 13;
- Б.Хмельницького: 7, 8, 9, 36, 38, 40, 54;
- Будівельників: 4, 11;
- Весняна: 1–9, 12, 31, 33;
- Вишнева: 1–11, 16, 21, 25;
- Гарна: 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б;
- Гранична: 15;
- Затишна: 1–33, 2А, 24А;
- Зелена: 2, 27;
- Квітнева: 1, 2, 11, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75;
- Квітневий пров.: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43; Кн.Ольги: 2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А;
- Княжа: 2;
- Кузнецова: 1–3, 5, 6, 6А, 7–15, 15А, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 8, 9;
- Л.Українки: 1–8;
- Набережна: 2–46, 28А, 40А;
- Незалежності: 38, 59, 79;
- О.Ольжича: 4, 8;
- Об’їздна: 4;
- Пересопницька: 3, 5;
- Сагайдачного: 3;
- Садова: 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23;
- Слов’янська: 4;
- Тракторна: 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 9А;
- Франка Івана: 5;
- Центральна: 1, 1-М, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 2, 4, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 6, 6А, 76, 8, 88.
«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.
