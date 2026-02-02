Українцям розкрили детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 3 лютого.

Було складено графіки відключення світла у Рівненській області, що знаплановані через ремонтні роботи на 3 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Українцям показали детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 3 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

03.02.2026 з 9 до 17 години знеструмлення вводяться в низці населених пунктах:

с. Ільпінь вулиці:

Берегова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53

пров. Береговий — 4, 6, 15

Залізнична — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Квасилівська — 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Комунарів — 1Б, 26, 36

Солов’їна — 1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А

смт Квасилів вулиці:

Індустріальна — 4А

Вишнева — 26А, 35А

Волинських Чехів — 2А, 9, 13, 14, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50

Залізнична — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Зелена — 1

Молодіжна — 32, 50, 62

Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21

Нова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Перспективна — 23, 23/109, 25

Рівненська — 88, 90

Соборна — 53А

Січових Стрільців — 2, 3.

м. Здолбунів вулиці:

Олени Пчілки — 43

Шевченка — 2А

с. Корнин вулиці:

1 Травня: 13;

Б.Хмельницького: 7, 8, 9, 36, 38, 40, 54;

Будівельників: 4, 11;

Весняна: 1–9, 12, 31, 33;

Вишнева: 1–11, 16, 21, 25;

Гарна: 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б;

Гранична: 15;

Затишна: 1–33, 2А, 24А;

Зелена: 2, 27;

Квітнева: 1, 2, 11, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75;

Квітневий пров.: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43; Кн.Ольги: 2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А;

Княжа: 2;

Кузнецова: 1–3, 5, 6, 6А, 7–15, 15А, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 8, 9;

Л.Українки: 1–8;

Набережна: 2–46, 28А, 40А;

Незалежності: 38, 59, 79;

О.Ольжича: 4, 8;

Об’їздна: 4;

Пересопницька: 3, 5;

Сагайдачного: 3;

Садова: 1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23;

Слов’янська: 4;

Тракторна: 1, 2, 2у, 3, 4, 5, 9А;

Франка Івана: 5;

Центральна: 1, 1-М, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 2, 4, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 6, 6А, 76, 8, 88.

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

