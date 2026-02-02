Подорожание продуктов в Одесской области в начале 2026 стало заметным для потребителей, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Одесской области в начале 2026 зафиксировали данные с официального сайта Минфина, свидетельствующие о росте стоимости отдельных товаров, сообщает Politeka.

По информации Минфина, подорожание продуктов в Одесской области стало еще более очевидным для местных жителей. Одним из продуктов, на которые обратили внимание аналитики, стала консервированная кукуруза Верес в банке 340 гр.

По состоянию на 26.01.2026 г. средняя цена этого продукта составляла 59,42 грн. В декабре 2025 года среднемесячная стоимость кукурузы Вереск составляла 54,09 грн, что свидетельствует о росте более чем на 5 гривен в месяц.

В магазинах цена разнится в зависимости от сети. У Auchan кукурузу продают по 54,50 грн, у Novus она стоит 56,99 грн, у Metro ценник составляет 57,77 грн, тогда как в Megamarket зафиксировали самую высокую стоимость на уровне 68,40 грн за банк.

Значительные суммы покупатели оставляют и за мясные изделия. Буженина Ятрань в январе 2026 года в среднем стоит 719,70 грн. за 1 кг. Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная цена на этот продукт составила 694,88 грн.

В розничных сетях цены отличаются. В Auchan буженину продают по 668,20 грн. за килограмм, в Megamarket она стоит 635,40 грн., у Novus ценник составляет 749,00 грн.

Подорожание продуктов в Одесской области заметно и в сегменте молочной продукции. Творожный сыр Комо традиционный 50 процентов жирности в январе 2026 года имеет среднюю цену 566,67 грн за 1 кг.

В декабре 2025 среднемесячный показатель составил 527,00 грн. В магазинах Auchan этот сыр отдают по 519,00 грн, в Megamarket ценник составляет 582,00 грн, а в Novus он достиг 599,00 грн за килограмм.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.