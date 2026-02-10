Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову доступні для українців після відновлення роботи одного з благодійних проєктів у місті.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надають у межах роботи благодійного проєкту «Їжа Життя», який із 5 січня відновив роздачу гарячої їжі для тих, хто потребує підтримки, повідомляє Politeka.

Як йдеться на їхній офіційній Фейсбук-сторінці, допомога надається щодня у визначений час за адресою на вулиці Водопровідній, 13, де можна отримати гарячу їжу та теплі напої.

Ініціатива спрямована насамперед на внутрішньо переміщених осіб та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У благодійному фонді "Гостинна хата" зазначають, що така підтримка є особливо важливою в умовах тривалої війни, коли багато людей змушені починати життя з нуля у новому місті.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі доповнюються й іншими видами допомоги, які центр надає зареєстрованим переселенцям відповідно до встановлених правил.

Зокрема, раніше у фонді повідомляли про оновлення умов видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі у форматі продовольчих наборів.

Відповідно до цих змін, центр може видати обмежену кількість наборів на день, а пріоритет надається новоприбулим внутрішньо переміщеним особам із моменту реєстрації довідки.

Допомога для таких людей надається раз на місяць протягом перших трьох місяців. Інші категорії переселенців можуть отримувати набори з меншою періодичністю, залежно від соціального статусу та наявності підтвердних документів.

Окремо у фонді звертають увагу на умови для переселенців із Херсону. Вони можуть отримувати продовольчі пакунки раз на два місяці як у центрі "Гостинна хата", так і в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

