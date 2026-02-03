В 2026 году повысился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц и продолжают начислять доплаты для пенсионеров в Харьковской области.

В феврале 2026 года украинским пенсионерам будет начислено несколько видов доплат в Харьковской области и других регионах Украины, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Выплаты за детей

Пенсионерам, самостоятельно удерживающим и воспитывающим несовершеннолетних детей, государство предусматривает ежемесячные доплаты к пенсии за каждого ребенка-иждивенца. Такие выплаты назначаются при условии, что человек получает пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет и при этом не работает.

Прибавка начисляется к моменту достижения ребенком 18-летнего возраста. В то же время, пенсионеры обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины в случае трудоустройства или открытия предпринимательской деятельности, поскольку это влияет на право на доплату.

Возрастная надбавка

В феврале право на нее возникает у граждан, которым в течение месяца исполняется 70, 75 или 80 лет. Ключевое условие – общий размер пенсии не должен превышать 10,34 тыс. грн. Возрастные доплаты для пенсионеров в Харьковской области устанавливаются автоматически и выплачиваются в следующих размерах:

после достижения 70 лет - 300 гривен (до 75-летнего возраста);

после достижения 75 лет - 456 гривен (до 80-ти);

после 80-ти - 570 гривен ежемесячно.

Для одиноких пенсионеров

Отдельную ежемесячную доплату могут оформить одинокие украинцы, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Размер такой надбавки составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма увеличилась до 1038 грн в месяц.

Чтобы ее получить, необходимо соответствовать нескольким критериям: быть в возрасте от 80 лет, проживать самостоятельно, получать пенсию по возрасту и иметь подтвержденную медицинским заключением потребность в регулярном уходе.

