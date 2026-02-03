У 2026 підвищився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб та продовжують нараховуватимь доплати для пенсіонерів в Харківській області.

У лютому 2026 року українським пенсіонерам нарахують кілька видів доплат в Харківській області та інших регіонах України, пише Politeka.net.

Про це йдеться в матеріалах ПФУ.

Виплати за дітей

Пенсіонерам, які самостійно утримують і виховують неповнолітніх дітей, держава передбачає щомісячні доплати до пенсії за кожну дитину-утриманця. Такі виплати призначаються за умови, що людина отримує пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років і при цьому не працює.

Надбавка нараховується до моменту досягнення дитиною 18-річного віку. Водночас пенсіонери зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України у разі працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності, оскільки це впливає на право на доплату.

Вікова надбавка

У лютому право на вікову доплату виникає у пенсіонерів, яким упродовж місяця виповнюється 70, 75 або 80 років. Ключова умова — загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10,34 тис. грн. Вікові доплати для пенсіонерів в Харківській області встановлюються автоматично та виплачуються у таких розмірах:

після досягнення 70 років — 300 гривень (до 75-річного віку);

після досягнення 75 років — 456 гривень (до 80-ти);

після 80-ти — 570 гривень щомісяця.

Доплати для самотніх пенсіонерів

Окрему щомісячну доплату можуть оформити самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду. Розмір такої надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума збільшилася до 1 038 грн на місяць.

Щоб отримати доплату, необхідно відповідати кільком критеріям: бути віком від 80 років, проживати самостійно, отримувати пенсію за віком та мати підтверджену медичним висновком потребу в регулярному догляді.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: на якій посаді можна мати зарплату 25 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що треба зробити для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати тимчасову домівку в безпечних умовах.