В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" составлены дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 4 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на 4 февраля вводятся в части населенных пунктов из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Омельницкая община предупредила об отключении света в части населенных пунктов.

Так, в селе Гунькы будут действовать отключения электричества с 8 до 19 часов. Они охватят часть домов, которые находятся на следующих улицах: Кошова, Лисова, Лугова, Заозерна, Центральна, Козацька, Козача, Камяна, пер. Камянськый, пер. Луговый.

Также с 8 до 19 часов света не будет в части зданий села Демыдивка по следующим улицам: Сонячна, Украинськои Перемогы, Центральна, Героив ЗСУ, Вышнева, Набережна, Садова, Весела, Шевченка.

Ограничения ждут село Запсилля. Электричества не будет с 8 до 19 часов в некоторых домах, расположенных на следующих улицах: Молодижна, Вышнева, Героив Украины, Грузынська, Ивана Котляревського, Кленова, пер. Медовый, пер. Мыру, Набережна, туп. Пищаный, Свитанкова, Степова, пер. Степовый, Тараса Шевченка, Теплычна, Центральна, Шкильна.

Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), электричество выключат с 9 до 15 часов в селе Поставмукы. Ограничения охватят некоторые дома, находящиеся по адресам: в ул. Будивська, ул. Пидгирська.

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

