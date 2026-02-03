У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» складено додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 4 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 лютого вводяться в частині населених пунктів через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Омельницька Громада попередила про вимкнення світла в частині населених пунктів.

Так, в селі Гуньки будуть діяти вимкнення електрики з 8 до 19 години. Вони охоплять частину будинків, що знаходяться на наступних вулицях: Кошова, Лісова, Лугова, Заозерна, Центральна, Козацька, Козача, Кам’яна, пров. Кам’янський, пров. Луговий.

Також з 8 до 19 години світла не буде в частині будунків села Демидівка по наступним вулицям: Сонячна, Української Перемоги, Центральна, Героїв ЗСУ, Вишнева, Набережна, Садова, Весела, Шевченка.

Обмеження чекають село Запсілля. Електрики не буде з 8 до 19 години в деяких будинках, що знаходяться на таких вулицях: Молодіжна, Вишнева, Героїв України, Грузинська, Івана Котляревського, Кленова, пров. Медовий, пров. Миру, Набережна, туп. Піщаний, Світанкова, Степова, пров. Степовий, Тараса Шевченка, Теплична, Центральна, Шкільна.

Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту), електрику вимкнуть з 9 до 15 години у селі Поставмуки. Обмеження охоплять деякі будинки, що знаходяться за адресами: вул. Будівська, вул. Підгірська.

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: ціни сильно зросли.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на надбавку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: де і коли можна отримати допомогу.