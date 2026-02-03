Графики отключения света в Винницкой области на 4 февраля будут действовать из-за профилактических и плановых ремонтных работ в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Энергетики «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии 4 февраля.

С 9 до 17 часов не будет электричества в населенных пунктах Гайсынського района:

Басалычивка улицы:

1 Травня: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 102;

Берегова: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27;

Б. Хмельныцького: 2, 3, 15, 90;

Гвардийська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 30, 31, 33, 37, 60, 62, 85, 92;

Грушевського: 78;

Д. Нечая: 44, 45, 46, 47, 49;

Богуна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34;

Франка: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Лисова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13;

Л. Украинкы: 12, 25, 26;

Механизаторив: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22;

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34;

Перемогы: 11, 72;

Шевченка: 4, 30, 32, 37, 38, 39.

Бубнивка улицы:

1 Травня: 2, 4, 5, 8, 9А, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46А, 47, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82;

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 63, 65;

Коцюбынського: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 19;

Лебедя: 1, 4, 7, 9, 11;

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

Новобудивли: 42;

Першотравнева: 1, 19А, 20А, 20В, 36, 46, 49А, 85, 90, 92, 104, 108, 110;

Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39;

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70;

Схидна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124.

В Тульчынськом районе вводят обесточивание с 10 до 16 часов. Ограничения касаются следующих населённых пунктов:

Журавливка улицы:

Петра Штуля: 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Польова: 2, 2Д, 6, 10, 12, 16, 18, 26, 26Д, 28, 30, 32

Садова: 45, 80, 82, 90, 90Д, 92, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 112

Маякы улицы:

Заводська: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 48

Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 22Д, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Леси Украинкы: 1, 1/52, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52

Лисова: 1, 1Д, 2, 2Д, 3, 3Д, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14Д, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 27Д, 28, 30, 30Д, 31, 31Д, 33, 34, 35, 37, 38

Маякивська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8Д, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Молодижна: 1, 1/53, 2, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23Д, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Польова: 31

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

