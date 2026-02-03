Графіки відключення світла у Вінницькій області на 4 лютого будуть діяти через профілактичні та планові ремонтні роботи в низці населених пунктів, пише Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 4 лютого.
З 9 до 17 години не буде електрики в населених пунктах Гайсинського району:
Басаличівка вулиці:
- 1 Травня: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 102;
- Берегова: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27;
- Б. Хмельницького: 2, 3, 15, 90;
- Гвардійська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 30, 31, 33, 37, 60, 62, 85, 92;
- Грушевського: 78;
- Д. Нечая: 44, 45, 46, 47, 49;
- І. Богуна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34;
- І. Франка: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- Лісова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13;
- Л. Українки: 12, 25, 26;
- Механізаторів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22;
- Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34;
- Перемоги: 11, 72;
- Шевченка: 4, 30, 32, 37, 38, 39.
Бубнівка вулиці:
- 1 Травня: 2, 4, 5, 8, 9А, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46А, 47, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82;
- Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 63, 65;
- Коцюбинського: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 19;
- Лебедя: 1, 4, 7, 9, 11;
- Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 19Б, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
- Новобудівлі: 42;
- Першотравнева: 1, 19А, 20А, 20В, 36, 46, 49А, 85, 90, 92, 104, 108, 110;
- Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39;
- Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70;
- Східна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124.
В Тульчинському районі вводять знеструмлення з 10 до 16 години. Обмеження стосуються наступних населених пунктів:
Журавлівка вулиці:
- Петра Штуля: 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27
- Польова: 2, 2Д, 6, 10, 12, 16, 18, 26, 26Д, 28, 30, 32
- Садова: 45, 80, 82, 90, 90Д, 92, 96, 98, 104, 106, 108, 110, 112
Маяки вулиці:
- Заводська: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 48
- І. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 22Д, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31
- Лесі Українки: 1, 1/52, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52
- Лісова: 1, 1Д, 2, 2Д, 3, 3Д, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14Д, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 27Д, 28, 30, 30Д, 31, 31Д, 33, 34, 35, 37, 38
- Маяківська: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8Д, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47
- Молодіжна: 1, 1/53, 2, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23Д, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53
- Польова: 31
Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.
