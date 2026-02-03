Новый график движения поездов во Львовской области вводит "Укрзализныця", однако изменения касаются только отдельных экспрессов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредила "Укрзализныця" в Телеграмм-канале.

В феврале на территории Львовской области запланировано проведение ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим часть пригородных поездов будет временно курсировать по измененным маршрутам и с обновленным графиком движения. Пассажиров просят заранее учесть эти изменения при планировании поездок.

В частности, в период с 3 по 22 февраля будут скорректированы маршруты следования отдельных пригородных поездов. Поезд №6021 сообщением Львов-Пригородный – Ясеница будет курсировать только до станции Ясеница вместо привычного маршрута в Сенок.

В обратном направлении экспресс №6022 Ясеница – Львов-Пригородный также будет осуществлять проезд по сокращенному маршруту вместо рейса Сянки – Львов-Пригородный.

Кроме того, с 9 по 14 февраля временно изменится график движения двух пригородных поездов. №6156 Лавочная – Львов-Пригородный будет отправляться раньше — в 04:23 и прибывать во Львов в 07:41 вместо предварительного расписания.

Также будет скорректировано время движения экспресса №6426 сообщением Стрый - Ивано-Франковск: отправление будет происходить в 03:30, а прибытие - в 06:25, что также отличается от обычного графика.

Все изменения носят временный характер и связаны исключительно с выполнением технических работ, направленных на повышение безопасности и надежности железнодорожных перевозок. Пассажирам рекомендуют регулярно проверять актуальное расписание движения и станционный график на официальном сайте регионального филиала железной дороги перед поездкой, чтобы избежать неудобств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.