У лютому на території Львівської області заплановано проведення ремонтних робіт, тому впроваджено новий графік руху поїздів.

Новий графік руху поїздів у Львівській області запроваджує "Укрзалізниця", проте зміни стосуються лише окремих експресів, пише Politeka.net.

Про це попередила "Укрзалізниця" у Телеграм-каналі.

У лютому на території Львівської області заплановано проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. У зв’язку з цим частина приміських поїздів тимчасово курсуватиме за зміненими маршрутами та з оновленим графіком руху. Пасажирів просять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Зокрема, у період з 3 по 22 лютого буде скориговано маршрути прямування окремих приміських поїздів. Поїзд №6021 сполученням Львів-Приміський – Ясениця курсуватиме лише до станції Ясениця замість звичного маршруту до Сянок.

У зворотному напрямку експрес №6022 Ясениця – Львів-Приміський також здійснюватиме проїзд за скороченим маршрутом, замість рейсу Сянки – Львів-Приміський.

Крім того, з 9 по 14 лютого тимчасово зміниться графік руху ще двох приміських поїздів. Поїзд №6156 Лавочне – Львів-Приміський відправлятиметься раніше — о 04:23 та прибуватиме до Львова о 07:41 замість попереднього розкладу.

Також буде скориговано час руху експреса №6426 сполученням Стрий – Івано-Франківськ: відправлення відбуватиметься о 03:30, а прибуття — о 06:25, що також відрізняється від звичного графіка.

Усі зміни мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з виконанням технічних робіт, спрямованих на підвищення безпеки та надійності залізничних перевезень. Пасажирам рекомендують регулярно перевіряти актуальний розклад руху та постанційний графік на офіційному сайті регіональної філії залізниці перед поїздкою, аби уникнути незручностей.

