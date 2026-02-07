Работа для пенсионеров в Киеве доступна в различных сферах.

Работа для пенсионеров в Киевской области включает вакансии с гибким графиком, официальным оформлением и стабильной оплатой, сообщает Politeka.

Информацию обнародовали на портале work.ua. Объявления направлены на людей постарше, которые стремятся оставаться активными и востребованными в профессиональной среде.

Среди актуальных предложений – монтажник систем вентиляции и кондиционирования. Позиция предусматривает обеспечение инструментами, использование служебного транспорта и доход от 35 до 40 тысяч гривен. Среди требований указаны практические навыки, физическая выносливость, знание электрооборудования и наличие водительского удостоверения категории B.

Также доступна работа для пенсионеров в области в розничной торговле. Сеть АТБ-Маркета приглашает помощников продавца-консультанта. Кандидатам предлагают официальное трудоустройство, оплату 19 800 гривен, оплачиваемые больничные и ежегодный отпуск. Основные обязанности - поддержание порядка в торговом зале и помощь покупателям.

Еще одна вакансия – курьер почтаматов в компании «Новая Почта». Заработок может достигать 60 тысяч гривен. Предусмотрены медицинское страхование, обучение и удобный график. Среди задач — доставка отправок, контроль технического состояния автомобиля и внесение информации через мобильное приложение.

Также следует отметить, что работодатели отмечают, что подобные предложения позволяют людям пенсионного возраста совмещать занятость с повседневной жизнью, сохранять финансовую стабильность и использовать накопленный опыт в комфортном темпе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.