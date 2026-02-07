Робота для пенсіонерів у Київській області доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює вакансії з гнучким графіком, офіційним оформленням та стабільною оплатою, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднили на порталі work.ua. Оголошення спрямовані на людей старшого віку, які прагнуть залишатися активними й затребуваними у професійному середовищі.

Серед актуальних пропозицій — монтажник систем вентиляції та кондиціонування. Позиція передбачає забезпечення інструментами, користування службовим транспортом і дохід від 35 до 40 тисяч гривень. Серед вимог зазначені практичні навички, фізична витривалість, знання електрообладнання та наявність посвідчення водія категорії B.

Також доступна робота для пенсіонерів у Київській області у сфері роздрібної торгівлі. Мережа АТБ-Маркет запрошує помічників продавця-консультанта. Кандидатам пропонують офіційне працевлаштування, оплату 19 800 гривень, оплачувані лікарняні та щорічну відпустку. Основні обов’язки — підтримка порядку у торговельному залі та допомога покупцям.

Ще одна вакансія — кур’єр поштоматів у компанії «Нова Пошта». Заробіток може сягати 60 тисяч гривень. Передбачені медичне страхування, навчання та зручний графік. Серед завдань — доставка відправлень, контроль технічного стану автомобіля й внесення інформації через мобільний застосунок.

Також варто зауважити, що роботодавці зазначають, що подібні пропозиції дозволяють людям пенсійного віку поєднувати зайнятість із повсякденним життям, зберігати фінансову стабільність і використовувати накопичений досвід у комфортному темпі.

